Juve, è fatta per Schick: accordo col giocatore, che resterà un altro anno alla Samp

20 maggio 2017

Insomma, nonostante la Juve sia impegnatissima in campo, fuori, Marotta e Paratici continuano a lavorare per il futuro a lunga scadenza. E mentre da una parte si insiste per Keita, dall'altra sono state messe la mani su Schick, talentino connazionale di Nedved, esploso inaspettatamente con i blucerchiati. Quanto basta per convincere i bianconeri a fiondarsi su di lui, sorpassando di gran carriera l'Inter. Accontentato il giocatore, bisognava solo convincere la Samp, che non voleva privarsene troppo frettolosamente. Così a Torino hanno deciso, anche per interesse, di lasciar crescere Schick sotto la Lanterna per un'altra stagione. Poi, quando sarà definitivamente sbocciato, lo aspetta la maglia della Signora.