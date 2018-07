Bonucci nel limbo: alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato

27/07/2018 di ALBERTO GASPARRI

E adesso cosa farà Leonardo Bonucci? Perché, volente o nolente, il difensore centrale si è messo in un bel guaio. Lui vorrebbe tornare alla Juve, ma i tifosi bianconeri non hanno nessuna intenzione di perdonarlo. Non vogliono dimenticare il suo voltafaccia e nemmeno l'esultanza dopo il gol allo Stadium da avversario. Lo dicono sui social e lo ribadiscono chiaramente anche nel nostro sondaggio , con il 70% dei votanti che ha detto "no" alla possibilità di rivederlo con la maglia della Signora. E' vero che di solito la Juve tiene in poca considerazione il pensiero dei suoi sostenitori quando si tratta di prendere decisioni importanti, ma le parole di Marotta in occasione dei calenadari di Serie A sono apparse chiare: in quel reparto sono in abbondanza e prima di pensare a un rinforzo ci dsarà da cedere qualcuno. Sempre che si riesca e si voglia farlo.