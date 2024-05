De Zerbi, il telefono è bollente: ci pensa pure il Napoli, e la Premier...

© Getty Images

Aveva annunciato la volontà di restare al Brighton, rimandando così ancora una volta il grande salto. Poi, poche ore dopo, a sorpresa, il comunicato del Brighton che annunciava la separazione tra le parti. Domenica infine il saluto dei tifosi dei Seagulls allo stadio, con invito a ripensarci. Sono state giorni tutt’altro che noiosi per Roberto De Zerbi, adesso al centro del mercato degli allenatori. I movimenti in panchina, in Italia e non, sono tanti e così anche il telefono dell’ex Foggia e Sassuolo è bollente. In tanti hanno bussato alla porta del tecnico 44enne, specialmente il Milan: con i rossoneri è andato in scena un vero e proprio contatto.