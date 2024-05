Sarri: “Voglio un progetto arrapante. Giuntoli farà una Juve da scudetto”

le parole

Il tecnico nega contatti con Bologna e Fiorentina: “Mi hanno cercato all’estero, anche da Premier e Liga”

© Getty Images Maurizio Sarri, fermo dopo la fine dell’avventura con la Lazio, torna a parlare del suo futuro: “Dipende da che opportunità mi verranno sottoposte, se esce qualcosa che mi stuzzica e arrapa, qualcosa che valga la pena di vivere. Non voglio per forza la Champions, basta che il progetti mi intrighi”. Si fanno i nomi di Fiorentina (che Sarri definisce col Napoli “squadra del cuore”) e Bologna: “Nessun contatto attuale con viola e rossoblù, solo con quattro squadre straniere tra Premier League, Liga e altri campionati”.

Sarri, alla presentazione della 22esima edizione del Memorial "Niccolò Galli", parla anche della situazione Juventus: “Se il motto della società è ‘l’unica cosa che conta è vincere’ non so se basta la vittoria della Coppa Italia per salvare la stagione. Allegri? Da fuori è dura farsi un’opinione, bisogna essere dentro per dire ha sbagliato quello l’altro”. Fiducia in Giuntoli: “Penso costruirà una squadra da scudetto, è la persona giusta: tosto, cattivo, competente e determinato. Lo porto sempre nel cuore”.

Chiusura, quindi, sul Napoli: “Dispiace per la situazione attuale, ero felicissimo per lo scudetto anche se un po’ incazzato perché non successo durante il mio ciclo. Ma quando vedo le squadre del mio cuore che fanno bene sono contento”.