Mario Balotelli vola in Argentina? Sergio Aguero lo propone al presidente del Boca Juniors

LA TRATTATIVA

L'attaccante bresciano ha ricevuto l'endorsment da parte dell'ex compagno di squadra durante una diretta su Twitch

© Getty Images Mario Balotelli potrebbe cambiare nuovamente casacca a fine stagione, questa volta però verso una destinazione più allettante. L'attaccante bresciano sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors complice anche il sostegno dell'ex compagno di squadra Sergio Aguero che ha contattato direttamente il numero uno del club argentino Juan Roman Riquelme durante una diretta su Twitch.

I due stavano seguendo insieme l'ultima giornata di Premier League quando l'ex giocatore di Inter e Milan ha posto una domanda secca al Kun: "Credi che l'Argentina si adatti bene al mio modo di giocare a calcio?". L'ex attaccante dell'Atletico Madrid non ci ha pensato due volte e ha contattato in diretta Riquelme "sponsorizzando" l'amico: "Sono con Mario Balotelli, desidera giocare col Boca: a giugno si libera, è tuo!"

Per ora sembra soltanto uno scherzo, tuttavia Balotelli è in scadenza di contratto con l'Adana Demirspor, motivo per cui non è da scartare l'ipotesi di vedere SuperMario con la maglia vestita in passato da Diego Armando Maradona, Martin Palermo e Daniele De Rossi.