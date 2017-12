"La Juve a Mourinho: 67 mln per Dybala. Ma vuoi scherzare?"

28 dicembre 2017

La Juventus non ha alcuna intenzione di cedere Paulo Dybala al Manchester Utd o ad altri club a gennaio e ha fatto capire che non si siederà a trattare per meno di 160 milioni di euro a salire. Lo scrive il quotidiano inglese The Independent, secondo il quale la prima offerta di 67 milioni effettuata dai Red Devils alla società bianconera sarebbe stata respinta al mittente considerandola quasi come uno scherzo.



Sempre secondo la stampa inglese, José Mourinho vuole fare sul serio e quanto prima tornerà alla carica per strappare la Joya ai bianconeri. A Torino, però, considerano Dybala incedibile e sono convinti di poter scatenare un'asta in modo da far lievitare le quotazioni del giovane attaccante argentino fino alle quote toccate in estate da Neymar nel passaggio dal Barcellona al Psg. In sostanza, sarà molto difficile vedere partire la Joya per meno di 200 milioni.