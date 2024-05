Bundesliga: pokerissimo Leverkusen, Eintracht ko

GERMANIA

Gli uomini di Xabi Alonso vincono 5-1 in trasferta e giungono a 48 match di fila senza sconfitte. Union Berlino ko

© Getty Images Continua la striscia di imbattibilità del Bayer Leverkusen, vittorioso in trasferta contro l’Eintracht Francoforte con il risultato di 5-1. Il match della 32a giornata di Bundesliga viene aperto dalla gran botta dalla distanza di Xhaka al 12’, pareggiata da Ekitiké alla mezz'ora. Schick riporta avanti i neo-campioni al 44’, Palacios, Frimpong e Boniface chiudono la pratica. Pirotecnico 3-4 nello scontro salvezza tra Union Berlino e Bochum.

EINTRACHT FRANCOFORTE-BAYER LEVERKUSEN 1-5

I campioni di Germania sfatano il tabù Eintracht e proseguono la loro infinita striscia di partite senza sconfitte. Xabi Alonso (squalificato) si affida al turnover ma esulta già al 12’ con l'esperto Xhaka, autore di una gran conclusione mancina dalla distanza per l'1-0. Trapp nega ad Hofmann il raddoppio e permette agli ospiti di restare a galla fino alla mezz'ora, quando Ekitiké pareggia sugli sviluppi di un corner. La risposta del Bayer è immediata: Hlozek pesca Schick, che di testa non sbaglia al 44’. Marmoush prova due volte a riequilibrare la sfida nel finale della prima frazione, ma Palacios chiude i conti al 57’ su calcio di rigore. Venti giri di lancette dopo c'è spazio anche per il poker di Frimpong, appena entrato in campo, mentre Boniface cala la manita su penalty nel finale. Diventano così 48 le partite consecutive senza sconfitte del Leverkusen, Eintracht ancora sesto con 45 punti.

UNION BERLINO-BOCHUM 3-4

Il Bochum vince uno scontro salvezza folle e si porta a 33 punti in classifica, staccando proprio i padroni di casa (rimasti a trenta). Gli ospiti dominano il primo tempo e si portano sul 3-0 in trentasette minuti: Wittek realizza una doppietta con due conclusioni mancine al 16’ ed alla mezz'ora, mentre Schlotterbeck cala il tris con una conclusione sotto la traversa. Vertessen riapre i conti all'ora di gioco con un tiro dalla distanza e riattiva i suoi, capaci di portarsi ad un gol di distanza grazie a Bedia. Hofmann ristabilisce le distanze con un colpo di testa al 70’, Hollerbach fissa il 3-4 poco dopo. Gli uomini di coach Butscher resistono nel finale ed ottengono un successo importantissimo.

HEIDENHEIM-MAINZ 1-1

Occasione sprecata per il Mainz, che sul campo dell’Heidenheim non va oltre l’1-1. Nelle prime fasi della gara i ritmi sono piuttosto bassi, con un gioco spezzettato e piuttosto nervoso. Con il passare dei minuti gli ospiti aumentano l’intensità, e al 36’ riescono a colpire: assist di Caci per l’1-0 di Burkardt. Gli uomini di Schmidt faticano a reagire, e il primo tempo si chiude con il Mainz avanti di una rete. Nella ripresa è tutt’altro Heidenheim: i padroni di casa spostano l’inerzia dalla loro parte, e al 65’ riescono a riportare l’incontro in equilibrio: Kleindienst incorna in rete l’assist di Omar Traore. La squadra di Henriksen rischia anche cinque minuti più tardi: gli avversari si rendono pericolosi ancora con un colpo di testa, ma la conclusione di Mainka si stampa sul palo. I biancorossi, dopo lo spavento, provano a chiudere in avanti per strappare i tre punti, ma al triplice fischio il risultato finale è 1-1. Con questo pareggio il Mainz sale a 29 punti, in sedicesima posizione (zona playout) e fallisce il sorpasso all’Union Berlino. Tocca invece quota 38 l’Heidenheim, decimo insieme al Werder Brema.