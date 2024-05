Serie A: vittoria e scatto salvezza del Verona, 0-0 tra Empoli e Frosinone

SERIE A

L'Hellas batte 2-1 la Fiorentina e sale a 34 punti, pareggio che serve a poco a Nicola e Di Francesco

Serie A, le immagini di Verona-Fiorentina ed Empoli-Frosinone

























































© ansa 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Risultati importanti per la corsa alla salvezza nella trentacinquesima giornata di Serie A: il Verona batte 2-1 la Fiorentina e sale a 34 punti. Protagonista Noslin, che si procura il rigore segnato da Lazovic al 13' e realizza il gol vittoria al 59': inutile il momentaneo pari messo a segno da Castrovilli (42'). Finisce 0-0, invece, Empoli-Frosinone, con Nicola e Di Francesco che rischiano l'aggancio dell'Udinese a quota 32.

VERONA-FIORENTINA 2-1

Il successo forse più importante della stagione: il Verona batte 2-1 la Fiorentina e centra tre punti fondamentali per la salvezza. Al Bentegodi, i viola fanno subito harakiri: al 12', incomprensione tra Ranieri e Christensen, con il portiere viola che atterra Noslin andato in anticipo sul pallone. Dal dischetto, Lazovic la mette sotto l'incrocio e fa 1-0. Poco dopo, l'Hellas ha anche l'occasione del raddoppio, con la spaccata di Bonazzoli di poco a lato. I toscani, invece, sono pericolosi con il colpo di testa di Barak, con Montipò che alza sopra la traversa. Al 28' tocca poi a Castrovilli, che centra il palo dal vertice dell'area, mentre poco dopo Montipò salva in uscita su Ikoné. Il pareggio arriva meritatamente al 42', quando proprio Castrovilli buca il portiere di casa sul primo palo e torna a segnare a quasi un anno di distanza: l'ultimo gol era in Fiorentina-Udinese del 14 maggio 2023. Al 59', però, Noslin riporta avanti i gialloblù con un potente destro sotto la traversa. Nel finale, Belotti entra e sembra procurarsi un rigore, tolto però dal Var per fuorigioco. Il Verona sorride e si avvicina alla salvezza, Viola a ris

IL TABELLINO

VERONA-FIORENTINA 2-1

Verona (4-2-3-1): Montipò 6,5; Centonze 6, Magnani 5,5 (40' st Silva sv), Coppola 5,5, Vinagre 6 (18' st Tcatchoua 6); Serdar 5,5, Duda 6; Noslin 7,5, Folorunsho 6 (40' st Dawidowicz sv), Lazovic 7 (29' st Suslov 6); Bonazzoli 5,5 (1' st Swiderski 6). A disp.: Chiesa, Perilli, Corradi, Belahyane, Charlys, Tavsan, Henry, Mitrovic. All.: Baroni 7

Fiorentina (4-3-3): Christensen 5; Faraoni 6 (39' st Belotti sv), Milenkovic 5,5, Ranieri 5, Parisi 6,5; Lopez 6 (25' st Mandragora 5,5), Duncan 5,5 (17' st Bonaventura 6); Ikoné 5,5 (24' st Beltran 6), Barak 5,5, Castrovilli 7 (18' st Kouamé 5,5); Nzola 5,5. A disp.: Terracciano, Dodo, Biraghi, Martinez Quarta, Kayode, Fortini, Arthur, Infantino, Comuzzo, Caprini. All.: Italiano

Arbitro: Capuano

Marcatori: 13' rig. Lazovic (V), 42' Castrovilli (F), 14' st Noslin (V)

Ammoniti: Coppola (V), Mandragora (F), Folorunsho (V)

EMPOLI-FROSINONE 0-0

Un pareggio che non serve a nessuno: Empoli e Frosinone fanno 0-0 e adesso rischiano l'aggancio a quota 32 dell'Udinese, se i friulani dovessero battere il Napoli nel posticipo. Primo tempo con poche occasioni: la più importante è un gol di Gyasi annullato per fuorigioco dopo la parata di Cerofolini su Grassi. Nella seconda parte della prima frazione, si svegliano i ciociari, con Cheddira che non trova la porta in diverse occasioni, in due delle quali viene fermato da un ottimo Caprile. Anche nella ripresa le squadre si bloccano e le uniche occasioni vengono poi invalidate dagli assistenti, come il palo colpito nel finale da Caputo. Finisce 0-0 e ora Nicola e Di Francesco devono sperare in un mancato successo dell'Udinese, o la zona retrocessione sarà ancora più incasinata con tre squadre a 32 punti e il Sassuolo a 29 pronto a far saltare il banco.

IL TABELLINO

EMPOLI-FROSINONE 0-0

Empoli (3-4-2-1): Caprile 6,5; Bereszynski 6, Ismajli 6, Luperto 6,5; Gyasi 6, Marin 5,5, Grassi 6,5 (10' st Maleh 5,5), Pezzella 6 (39' st Cacace sv); Fazzini 6 (26' st Zurkowski 6), Cambiaghi 6 (26' st Cancellieri 6); Niang 5,5 (10' st Caputo 6,5). A disp.: Perisan, Vertua, Goglichidze, Kovalenko, Bastoni, Shpendi, Destro. All.: Nicola 5,5

Frosinone (3-4-1-2): Cerofolini 6; Lirola 6,5, Romagnoli 6 (28' st Bonifazi 6), Okoli 5,5; Zortea 6, Barrenechea 5,5, Mazzitelli 6, Valeri 5,5; Brescianini 6 (40' st Gelli sv); Soulé 6 (47' st Ibrahimovic), Cheddira 5,5 (28' st Cuni 6). A disp.: Frattali, Palmisani, Marchizza, Monterisi, Seck, Reinier, Harroui, Baez, Kaio Jorge, Garritano, Ghedjemis. All.: Di Francesco 5,5

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Okoli (F), Valeri (F), Maleh (E), Zurkowski (E), Barrenechea (F)

LE STATISTICHE DI EMPOLI-FROSINONE

• Con il pareggio contro l’Empoli il Frosinone ha toccato quota sei risultati utili consecutivi (1V, 5N) in campionato, striscia record per i ciociari in Serie A.

• Il Frosinone ha pareggiato sei delle nove partite disputate in Serie A da inizio marzo (1N, 2P), un segno “X” in più rispetto a quelli raccolti nelle precedenti 26 giornate (6V, 20P) – nel periodo i ciociari sono la squadra che conta più pareggi nei cinque principali campionati europei.

• L’Empoli è la squadra che ha terminato più partite senza trovare il gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei (20).

• Il Frosinone è una delle quattro squadre, assieme a Mainz, Cadice e Granada, a non aver ancora mai vinto in trasferta in questa stagione nei cinque principali campionati europei.

• Matías Soulé ha creato cinque occasioni contro l’Empoli e non ne ha mai registrate di più in un singolo match in Serie A (cinque anche vs Milan lo scorso dicembre e vs Inter lo scorso novembre) – in generale, nessuno ha creato più occasioni in questo campionato rispetto all’argentino (75, come Albert Gudmundsson).

• Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata in tre partite di fila per la prima volta nella sua storia in Serie A.

• L’Empoli è la squadra che ha concluso più volte il primo tempo senza segnare nei cinque principali campionati europei in questa stagione (27).

• L’Empoli ha mantenuto la porta inviolata in due delle ultime tre partite di Serie A, tanti clean sheet quanti quelli registrati nelle precedenti 14 uscite nel massimo campionato.

• M’Baye Niang ha toccato contro il Frosinone quota 300 presenze nei cinque principali campionati europei.

• Pol Lirola ha disputato contro l’Empoli la sua partita numero 150 in Serie A (81 con il Sassuolo, 47 con la Fiorentina e 22 con il Frosinone).

LE STATISTICHE DI VERONA-FIORENTINA

• Nelle ultime sei stagioni in Serie A (dal 2018/19), Darko Lazovic ha segnato almeno tre gol in cinque annate su sei e tra i pari ruolo hanno fatto meglio solo Bonaventura, Çalhanoglu, Luis Alberto e Pasalic (sei).

• Gaetano Castrovilli è tornato al gol in Serie A dopo 357 giorni dall'ultima volta, datata 14 maggio 2023 (Fiorentina-Udinese 2-0). Inoltre il centrocampista ha segnato il suo secondo gol nel massimo campionato contro l'Hellas Verona, meglio solo contro l'Udinese (tre).

• Tijjani Noslin è l'unico giocatore che da inizio aprile in poi conta almeno due gol e almeno due assist vincenti in Serie A.

• Tra i giocatori arrivati in Serie A nel mercato di gennaio, Tijjani Noslin è quello che ha contribuito attivamente a più gol in Serie A: sei, frutto di quattro gol e due assist.

• Quello realizzato contro la Fiorentina è stato il primo rigore calciato in Serie A da Darko Lazovic.

• Da inizio marzo 2024, l’Hellas Verona ha conquistato nove punti (come Cagliari e Lazio) in gare casalinghe (3V, 2P) e tra le mura amiche, nel periodo considerato, ha fatto meglio solo l’Inter (11).

• La Fiorentina ha centrato 21 legni nel campionato in corso, almeno quattro in più rispetto ad ogni altra squadra. Inoltre i viola hanno concesso nove rigori in questa Serie A, peggio solo Salernitana e Sassuolo (entrambe a 10).

• M'Bala Nzola ha servito il suo terzo assist in questa Serie A e nel massimo campionato l'attaccante non ha mai fatto meglio in una singola stagione (tre anche nell'annata d'esordio, 2020/21).

• Il Verona ha vinto una partita di Serie A contro la Fiorentina per la prima volta dal 24 novembre 2019, dopo quella data erano arrivati quattro pareggi e quattro sconfitte.

• L’Hellas Verona ha segnato due gol in una gara di Serie A contro la Fiorentina, tante reti quante quelle fatte registrare nelle precedenti cinque partite contro i viola nel massimo campionato.

• 200ª presenza in Serie A per Davide Faraoni (tra Inter, Udinese, Crotone, Hellas Verona e Fiorentina).

• 200ª presenza nei maggiori cinque tornei europei per Suat Serdar.