Inter, sorpasso-Lavezzi: tentativo per gennaio

22 gennaio 2016

E proprio sull'asse Lavezzi-Guarin (e Ranocchia), ovvero i tre nomi caldi di casa-Inter, in queste ore alla Pinetina è in corso un vertice. Diciamo gli Stati generali nerazzurri , con Zanetti, Bolingbroke , Ausilio e ovviamente Mancini per fare il punto della situazione verso l'ultima settimana di mercato e per capire quali siano i margini per coronare il sogno-Lavezzi già nel corso di questa sessione di mercato.

LA TRATTATIVA

La trattativa per riportare l'argentino in Italia nei prossimi giorni resta complicata, ma non più impossibile. Col contratto in scadenza a giugno, infatti, il Psg preferirebbe incassare qualcosa piuttosto che perdere Lavezzi a costo zero, ma la tanta concorrenza potrebbe allungare i tempi. Un avvicinamento deciso tra Inter e Pocho c'è stato però con la prima vera offerta di Ausilio all'entourage del giocatore che a Parigi guadagna 4,5 milioni di euro l'anno. Sul piatto per vestire il nerazzurro un accordo triennale da 3,5 milioni più sostanziosi bonus.



In questo modo l'Inter è davanti a tutti nella corsa all'esterno superando le proposte di Chelsea e Barcellona. Per l'estate sicuramente, ma un tentativo per portare Lavezzi a Milano già a gennaio sarà fatto. Molto, se non tutto, dipenderà dall'esito della trattativa per la cessione di Guarin in Cina. Con soldi freschi in entrata un piccolo sforzo per accontentare anche il Psg potrebbe essere fatto.