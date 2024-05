Milan-Giroud, ecco l'addio: "Vado in MLS, orgoglioso di questi tre anni in rossonero"

milan

L'attaccante francese ha confermato il trasferimento negli Stati Uniti: "La mia storia col Milan finisce qui, ma resterà per sempre nel cuore"

Adesso è anche ufficiale: Olivier Giroud a fine stagione non sarà più un giocatore del Milan. Ad annunciarlo è stato lo stesso centravanti francese ai canali ufficiali del club, confermando le voci degli ultimi mesi che lo vedevano senza rinnovo e lontano dall'Italia. Nel video postato su Instagram Giroud conferma: "Io sono qua per dirvi che giocherò le ultime due partite con il Milan, andrò a giocare in MLS". Nel suo futuro, dunque, c'è la Major League Soccer e la costa statunitense che si affaccia sul Pacifico. In attesa dell'annuncio, Giroud dovrebbe infatti vestire la maglia del Los Angeles FC da luglio.

LE PAROLE DI GIROUD

"Le prossime saranno le mie ultime due partite con il Milan - ha annunciato il numero 9 rossonero -, andrò a continuare la mia carriera in MLS. Sono molto orgoglioso di tutto quello che ho fatto in maglia rossonera in questi tre anni. Questo è il momento giusto per dirlo. La mia storia con il Milan finisce quest'anno, ma rimarrà sempre nel mio cuore".