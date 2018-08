Inter, l'ultima giornata del mercato live

17/08/2018

Il Parma resta in pressing su Yann Karamoh ma il giovane interista al momento non ha intenzione di accettare il trasferimento in Emilia. L’ex Caen vuole giocarsi le sue carte in maglia nerazzurra nonostante la grande concorrenza in attacco. Non è escluso che nelle ultime ore di mercato Faggiano, ds del Parma, tenti un nuovo assalto.

JOAO MARIO IN ESUBERO: IL BETIS INSISTE

Detto che le uscite restano possibili anche dopo il gong di questa sera (si chiude in Italia, non ad esempio in Spagna), l'Inter vuole risolvere il prima possibile il caso Joao Mario. Il portoghese non rientra nei piani della società, su di lui ci sono il Siviglia e soprattutto il Betis. Un derby andaluso riacceso dal tecnico del Betis Quique Setién che ha così commentato i rumors di mercato su Joao Mario: "E’ vero che ci sono molti giocatori che vogliono venire al Betis, non solo Joao. E’ straordinario ed è apprezzabile che un certo tipo di calciatori siano attratti da qui, è sintomo che il club sta facendo cose buone. Tuttavia, oltre a lui ci sono anche altre opzioni da valutare, dobbiamo essere tutti d’accordo. A me, come ho già detto, tutti i grandi calciatori piacciono e lui lo è".