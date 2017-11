Inter, Ausilio: "Contenti del gruppo, vogliamo migliorarlo"

5 novembre 2017

Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha dichiarato: “Spalletti ha detto che siamo un po’ pochi? Ha detto che siamo giusti, non pochi. Tiene tantissimo a questi ragazzi, è molto legato al gruppo che gli abbiamo consegnato. La squadra va benissimo così e oltretutto gennaio è un mercato sempre complicato, perché le occasioni sono molto rare. Se c’è qualcosa che ci farà migliorare ci faremo trovare pronti, ma in questo momento la strada è il miglioramento del gruppo che abbiamo. Sono tutti giocatori internazionali, è difficile trovarne di migliori.”



La coperta un po' corta è una delle situazioni migliorabili, ma l'assenza delle coppe europee è un vantaggio in questo senso: "Spalletti ha spiegato perché giocano sempre gli stessi, non è una questione di condizione fisica perché il giorno dopo la partita con chi ha giocato meno si fa un lavoro più intenso. Il gruppo è tutto motivato e i ragazzi cercano di mettere in difficoltà il mister, spingendo e alzando il livello medio. E' contento del numero di giocatori a disposizione e prima di vendere qualcuno bisogna pensarci molto bene".



Il vero colpo dell'estate è stato trattenere Perisic e convincerlo della bontà del progetto: "Sapevamo cosa poteva dare, ha sposato il nostro progetto, è sereno e tranquillo. Cura ogni dettaglio in allenamento e in campo si vede. Per me è un top player".