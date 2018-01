Barcellona, tre milioni dividono ora l'Inter e Rafinha. E Sturridge? Possibile se Eder...

18 gennaio 2018

La trattativa non è chiusa ma definita. O, se non altro, l'Inter ha presentato la sua offerta definitiva: il Barcellona si è preso 48 ore per decidere, ma al di là delle parole del tecnico Valverde che ieri sera ha mandato in campo il giocatore negli ultimi minuti della sfida di Coppa del Re contro l'Espanyol ("Rafinha ci serve, abbiamo tanti infortunati, si sta allenando bene"), è opinione unanime che il club blaugrana dirà sì all'ultima proposta presentata da Piero Ausilio.



Il Mundo Deportivo conferma oggi i dettagli già in parte anticipati ieri: secondo il principale quotidiano sportivo catalano, la formula è quella del prestito con riscatto, in caso di qualificazione alla Champions League dei nerazzurri, pari a 35 milioni. Il Barcellona, che ne chiedeva 40, è sceso a 38: quota raggiungibile con l'inserimento di alcuni bonus.



E se per Rafinha siamo alle battute conclusive, oltre al fronte Ramires e alle voci su Correa, ha ripreso vigore l'ipotesi Sturridge: l'attaccate inglese era stato offerto giorni fa dal Liverpool e adesso i nerazzurri ci stanno pensando seriamente - sempre con la formula del prestito senza obbligo di riscatto - specie di fronte al recente mal di pancia di Eder, che si sente sempre meno a suo agio nel ruolo di vice-Icardi.