Fiorentina, Pjaca ora si allontana e anche Sturaro

31/07/2018

Pjaca si allontana dalla Fiorentina. Questo quanto scrive Il Corriere dello Sport, che racconta come la trattativa tra i due club si sia raffreddata dopo la richiesta della Juve di applicare l'obbligo di riscatto e non il diritto. In origine sembrava fatta per l'accordo del prestito del croato più la cessione in via definitiva di Sturaro intorno ai 15 milioni. Ora la Juve vorrebbe monetizzare subito anche per il croato e la pista si è raffreddata.