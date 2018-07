Chelsea, Sarri allontana Higuain: "Sto aspettando il vero Morata"

29/07/2018

Il Chelsea ha incontrato la Juve, ma, un po' a sorpresa, invece di chiedere Higuain e Rugani, si è informato per Caldara . E lo stesso Maurizio Sarri ha allontanato l'interesse per il suo grande amore "Pipita". "Higuain? Rispondo così: sto aspettando il miglior Morata , si è mosso molto meglio rispetto alla gara in Australia e la cosa mi lascia molta fiducia", ha detto dopo la partita di ICC contro l'Inter .

Comunque, l'ex allenatore del Napoli ha lanciato un messaggio al giovane spagnolo, che, non è un mistero, vorrebbe tornare a giocare in Italia. Messaggio valido pure per Eden Hazard, un po' più vicino a rimanere nonostante l'interesse del Real Madrid. "È chiaro che i giocatori più forti un tecnico li voglia trattenere, a patto che restino con le motivazioni giuste per dare il loro contributo", ha aggiunto Sarri. Se sia solo strategia lo scopriremo presto.