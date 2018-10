Real Madrid, contattato Conte: Antonio pronto a liberasi dal Chelsea

18/10/2018

La pista Antonio Conte prende sempre più piede in casa Real. Se il rapporto tra i Blancos e il tecnico successore di Zidane dovesse concludersi anzitempo, infatti, il nome in cima alla lista dei desideri di Florentino Perez resta sempre quello del tecnico italiano. Un gradimento importante, di cui Sportmediaset ha già parlato il 9 ottobre e che ora torna d'attualità in relazione ad alcune indiscrezioni su un contatto tra degli emissari del club spagnolo e l'ex ct azzurro, disposto a chiudere in fretta le questioni contrattuali che ancora lo legano al Chelsea.