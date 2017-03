Monchi divorzia dal Siviglia: ora c'è la Roma

30 marzo 2017

La notizia era nell'aria da diversi giorni e nella serata di giovedì è diventata ufficiale. Il Siviglia e il direttore sportivo Monchi divorziano . Le parti hanno raggiunto un accordo i cui dettagli verranno rivelati venerdì in una conferenza stampa alla quale parteciperà anche il presidente Castro. Ora non ci sono più ostacoli per l'arrivo di Monchi alla Roma , dove potrà iniziare a preparare il mercato per la prossima stagione.

Ora non ci sono davvero più ostacoli e così la Roma e Monchi possono sancire il loro matrimonio. Si apre una nuova parentesi per il dirigente spagnolo, che lascia il Siviglia dopo 29 anni trascorsi tra campo e scrivania. Ramón Rodríguez Verdejo, questo il suo vero, nome ha giocato come portiere nel club andaluso per tutta la sua carriera, dalle giovanili alla prima squadra. Dal 2000 ricopriva l'incarico di ds.



Grazie a lui in Andalusia sono passati grandi giocatori come Dani Alves, Rakitic e Bacca tanto per citarne solo alcuni. Anche grazie alle sue intuizioni, il Siviglia è entrato di diritto tra le big del calcio europeo vincendo 5 Europa League (tre consecutive), una Supercoppa europea, due Coppa del Re e una Supercoppa spagnola.