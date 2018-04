Levante-Fiorentina, ufficiale l'accordo per Rossi. Tello, visite per la Viola

22 gennaio 2016

Con un comunicato sul proprio sito il Levante ha ufficializzato l'accordo con la Fiorentina il prestito di Giuseppe Rossi fino al termine della stagione. Come comunica il club valenciano, l'accordo verrà confermato dopo che Rossi verrà sottoposto alle visite mediche. L'attaccante atterrerà a Valencia in serata. "Ho dato tanto per la viola", le parole - ieri - su Twitter. Già pronto il sostituto: in arrivo Tello . In corso i test fisici in Portogallo.

ROSSI SU TWITTER: "POCHE OCCASIONI"

Sul proprio profilo Twitter Giuseppe Rossi, nella giornata di giovedì, rispondendo ad una tifosa, ha scritto un lungo e accorato messaggio in cui ha spiegato il dispiacere per l'arrivederci alla Fiorentina e il suo malessere maturato per il poco utilizzo. "Ho un conto in sospeso con i tifosi viola. Ho dato il massimo in tutto ciò che ho fatto tra terapie ed allenamenti in questi ultimi tempi perché volevo continuare a regalarvi emozioni in campo. Ma è dura farlo quando le occasioni sono poche e non continue. Il calcio è vita per me e se me lo togli non posso essere mai felice. Spero che i tifosi viola mi possano capire perché voglio ritrovare il sorriso. Sempre terrò la Viola nel cuore e non posso mai dimenticarmi i brividi che mi avete dato le domeniche. Sempre forza Viola".