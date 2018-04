Lavezzi non parte col Psg, ha scelto lo Shanghai Secondo l'Equipe il Pocho ha accettato l'offerta del club cinese da 10 milioni a stagione

6 febbraio 2016

Secondo L'Equipe Ezequiel Lavezzi ha deciso: lascerà il Psg per accettare l'offerta dello Shanghai Shenhua. L'attaccante argentino non è salito sul pullman della squadra, diretto in aeroporto per partire alla volta di Marsiglia. Nelle prossime ore potrebbe quindi concretizzarsi il suo immediato passaggio al club cinese, che ha da poco acquistato Guarin: per il Pocho pronto un contratto biennale da 10 milioni di euro netti a stagione.

Alla fine la corte dello Shanghai Greenland Shenhua ha funzionato, quindi. Troppo allettanti i 10 milioni netti a stagione messi sul piatto dal club allenato da Gregorio Manzano e nel quale militano Fredy Guarin, Tim Cahill, Demba Ba e Giovanni Moreno. Lavezzi, in scadenza a giugno con il Psg, era certo di non rinnovare con il club parigino. Ma sul Pocho c'era, da tempo, l'interesse dell'Inter, oltre che quello del Chelsea.



Nei giorni scorsi - complice il mercato cinese ancora aperto - lo Shanghai ha bussato alla porta del Pocho, offrendo la faraonica cifra di 10 milioni di euro a stagione. Lavezzi in un primo momento ha ringraziato e rifiutato: voleva ancora mettersi in gioco in Europa. Nelle ultime ore, secondo quanto riporta l'Equipe, la decisione di accettare. Lavezzi non è partito per la trasferta di Marsiglia con il Psg.

L'INDIZIO SU TWITTER: "TUTTO CAMBIA" Un indizio sul cambiamento in atto nella vita e nella carriera sportiva di Lavezzi arriva direttamente dall'accounto Twitter del Pocho. Il quale, attorno all'ora di mezzogiorno di sabato, ha svelato sul social network di essere all'ascolto della canzone di Mercedes Sosa dal titolo "Todo cambia", "Tutto cambia". Profetiche le parole della canzone, che si chiudono con "quello che è cambiato ieri, cambierà domani,così come cambio io, in questa terra lontana".

#NowPlaying "Todo Cambia" de Mercedes Sosa de The Best Of Mercedes Sosa ♫ https://t.co/VF3ljTClM6 — Ezequiel Lavezzi (@PochoLavezzi) 6 Febbraio 2016