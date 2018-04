Alex Teixeira allo Jiangsu per 50 milioni. La Cina si compra tutti

5 febbraio 2016

Non si tratta del primo colpo importante da parte dello Jiangsu, che nei giorni scorsi ha accolto Ramires dal Chelsea per quasi 30 milioni. Una tendenza, quella del calcio cinese, confermata dai colpi Gervinho (Hebei Fortune) e Guarin (Shanghai Shenhua). Come calcolato dal sito specializzato Transfermarkt, i club cinesi hanno speso fino ad ora 313,825 milioni di euro sul mercato.



Il Guangzhou, ad esempio, non si è limitato a Jackson Martinez, ma ha speso 14 milioni per Paulinho. Lo Shanghai Sipg ha preso Elkeson (18 milioni) e Asamoah Gyan (9). Gil, del Corinthians, è stato pagato 8,5 milioni dallo Shandong Luneng Taishan.



Ecco, la tendenza: quasi tutti i colpi sono calciatori sudamericani, brasiliani come Renato Augusto (8,5 milioni, al Beijing Gouan, presi insieme a Ralf), colombiani (Guarin, Martinez) o argentini (Gigliotti). Ma i nomi importanti non si fermano: Demba Ba giocherà nello Shanghai Shenhua.



Anche il mercato interno ha avuto un'impennata decisa: il club di Jiangsu ha speso ben 7 milioni di euro per Chao Gu, portiere ventiseienne cinese dall'Hangzhou Greentown. Il Tianjing Quanjian ha preso, per 10 milioni, il portiere più costoso della storia del calcio cinese ed asiatico, ovvero il ventottenne Lu Zhang. E il mercato non è ancora chiuso. I prossimi nomi? Dovrebbero essere quelli di Ronaldinho e Radamel Falcao.