Jackson Martinez al Guangzhou per 42 milioni

3 febbraio 2016

Cinesi scatenati sul mercato. Ora tocca al Guangzhou Evergrande che ha fatto folli per Jackson Martinez . L'ex squadra di Lippi e Cannavaro ha sborsato la bellezza di 42 milioni all'Atletico Madrid per l'attaccante colombiano che questa estate è stato vicinissimo al Milan. Per i Colchoneros plusvalenza di 7 milioni visto che sei mesi fa lo avevano soffiato al Porto per 35. Jackson ha firmato un quadriennale da 12,5 milioni a stagione .

Per l'Atletico un grande affare visto che in questo inizio di stagione il colombiano non ha resto come ci si aspettava: 22 presenze e solo 3 gol. Simeone potrà reinvestire il tesoretto a giugno visto che la Fifa ha concesso la sospensione cautelare al blocco del mercato. Cavani, che sarà ceduto dal Psg, è già finito nel mirino dei biancorossi. Si valuta anche il ritorno di Diego Costa dal Chelsea.



Dalla Cina sono in arrivo altri 50 milioni di euro per Alex Texeira. Per il brasiliano dello Shakhtar Donetsk c'è lo Jangsu Suning, club che a lungo ha inseguito Luiz Adriano e Guarin. Gli ucraini, dopo aver rifiutato l'offerta di 35 milioni di euro da parte del Liverpool, sono pronti a privarsi del centrocampista.