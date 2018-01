Chelsea, Conte: "Chiellini qui? Giusto che finisca alla Juve"

2 gennaio 2018

Conte ha fatto anche il punto sul mercato in entrata. "Il club deve prendere la decisione migliore per la squadra. Io sono l'allenatore e il mio compito principale è quello di lavorare in campo con i miei giocatori. Se il club decide di chiedermi qualcosa sulla squadra cerco di dare la mia opinione", ha aggiunto.



Il Chelsea arriva allo scontro diretto per la Champions contro l'Arsenal ancora con una rosa ristretta a causa delle assenze e pertanto non sarà possibile fare delle cessioni: "La nostra rosa non è ampia. "Per questo motivo penso che sia impossibile mandare in prestito o vendere un giocatore, se prima non ne prendiamo un altro. Io sono molto felice di lavorare con questi giocatori, mi fido di loro. Non vedo un problema. Allo stesso tempo capisco se alcuni giocatori che non giocano con regolarità e vorrebbero farlo di più".