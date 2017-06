Dani Alves-City, l'affare è fatto: due anni di contratto

20 giugno 2017

Dani Alves e il Manchester City hanno già trovato l'accordo: due anni di contratto, 5 milioni di ingaggio a stagione. E' fatta la volontà del brasiliano, e quella di Pep Guardiola: dopo le memorabili stagioni insieme al Barcellona dal 2008 al 2012. Lascia la Juventus (rescissione del contratto) dopo una sola stagione. Si attende l'ufficialità degli annunci.



L'addio alla Juventus di Dani Alves è un evento a sorpresa, che fino alla scorsa settimana non era nei progetti. C'è chi sostiene che il club bianconero, prima di chiudere i conti economici con il difensore, intenda comminargli una multa per le parole pronunciate a proposito di Dybala ("Per crescere dovrà lasciare la Juventus"). Dani Alves via twitter ha detto la sua a proposito di quanto gli sta accadendo intorno: "Lasciatemi in pace....c...".