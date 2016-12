Lo stratega Ferrari: "A Barcellona bisogna giocare con i pit-stop"

La Ferrari si prepara al GP di Spagna. Inaki Rueda, responsabile delle strategie della scuderia, ha già in mente il piano per portare Vettel e Raikkonen alla vittoria: "A Montmelò ci saranno tanti pist-stop. La necessità di effettuare più soste offre anche una buona opportunità di guadagnare posizioni: su un circuito in cui è difficile sorpassare, bisogna saper 'giocare' con i cambi gomme anche per poter sopravanzare gli avversari".