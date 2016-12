La festa di Monza e la vergogna anti-Mercedes

Imola, 1983.è in testa alla gara. Riccardo Patrese è un pilota italiano. In qualsiasi paese del mondo il tifo sarebbe tutto per il connazionale, la bandiera della nazione. Ma Patrese ha la colpa di guidare una. Così quando finisce lungo alla variante delle acque minerali il pubblico di Imola esulta. Esulta perché a vincere è Patrickfrancese che però porta in pista unaE’ il clamoroso esempio della maleducazione di una discreta fetta del pubblico nostrano, che da anni confonde le tribune di un autodromo con gli spalti di uno stadio. Episodi che si verificano puntualmente pure alquando lo “straniero” si permette di battere ValentinoUna mentalità aberrante che ha lasciato un segno profondo anche alla fine degli anni ’80, quando qualcuno pensò bene di tirare sassi adurante una sessione di test a Monza. Colpa della, che con puntualità disarmante asfaltava la Ferrari. Oggi a Monza è toccato alla. Prima una festicciola per il motore arrosto che ha tolto di gara. Poi, sotto il podio, la vergognosa esibizione rivolta a LewisUndisponibile solo in Italia dove - del tifo contro - siamo i veri campioni del mondo. Triste constatare che qualcuno cerchi pure di trovare una giustificazione a questi atteggiamenti demenziali.