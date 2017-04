Hamilton: "Questa Ferrari mi fa andare più forte"

8 aprile 2017

In Cina Hamilton ha conquistato la pole numero 63 della carriera salendo a -2 da Ayrton Senna: "È stata la più emozionante che mai. È stato un weekend interessante, senza poter testare molto. Oggi è stata una vera sfida, abbiamo dovuto compattare la parte dei test di ieri stamattina. Speriamo di aver trovato un assetto perfetto".



È stata una lotta: "Le Ferrari sono state velocissime nelle prove e nelle prime sessioni di qualifiche, sapevo che saremmo stati vicinissimi, e che serviva il giro perfetto. Sono riuscito via via a guadagnare in in ogni settore. Il giro non e' iniziato bene come nel corso della Q1 poi e' andato sempre meglio, credo sia stata una questione di gomme. Mi sono sentito forte"