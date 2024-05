Serie A: l'Udinese riprende l'Empoli in extremis, colpo Frosinone a Monza. Sassuolo in B

SERIE A

I ciociari battono 1-0 il Monza con la rete di Cheddira e volano a +2 sulla terzultima, sancendo la retrocessione neroverde. Finale caotico al Bluenergy Stadium: è 1-1

Le foto di Udinese-Empoli e Monza-Frosinone









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La 37a giornata della Serie A fa sorridere il Frosinone, che espugna l'U-Power Stadium. Di Francesco e i suoi battono 1-0 il Monza grazie alla rete di Cheddira, che manda i ciociari a +2 sulla terzultima e ha un altro risvolto: il Sassuolo è ufficialmente in Serie B. Finale caotico, invece, al Bluenergy Stadium: Niang fa esultare l'Empoli al 90', ma nel maxi-recupero Samardzic pareggia dal dischetto al 104'. L'Udinese resta così a +1 sui toscani.

MONZA-FROSINONE 0-1

LA PARTITA

Vittoria cruciale per il Frosinone, che espugna l'U-Power Stadium col punteggio di 1-0 e sancisce la retrocessione del Sassuolo: ora i ciociari sono a +2 sulla terzultima e avranno ampie chances di salvarsi. Dopo una prima chance per i padroni di casa, sono i ragazzi di Eusebio Di Francesco a prendere completamente il controllo della sfida. Okoli effettua il primo squillo e al 9', su un'azione insistita, i ciociari passano: Harroui non molla dopo la deviazione di Izzo, crossa per Cheddira e quest'ultimo insacca in rete sul secondo palo. Il Frosinone non si limita al gol e continua a spingere, con la chance per Soulé e la parata di piede di Sorrentino (che sostituisce Di Fregorio) su Harroui. Giocano molto meglio gli ospiti, che rischiano grosso nel recupero: Colpani incorna di testa e colpisce il palo, sfiorando il pari. Palladino non è soddisfatto dei suoi e opta per un triplo cambio nell'intervallo: dentro D'Ambrosio, Valentin Carboni e Zerbin, fuori Izzo, Bondo e Kyriakopoulos. Il suo Monza cambia assetto tattico e inizia la ripresa con un atteggiamento più aggressivo, ma non riesce mai a rendersi pericoloso e rischia grosso. Soulé sfiora il raddoppio colpendo il palo al 63' e nel finale, dopo l'unica chance biancorossa con Valentin Carboni, Zortea colpisce l'esterno della rete. Nel mezzo, dei problemi alle comunicazioni col Var che costringono a qualche minuto di stop della gara, che si chiude con un clamoroso brivido per il Frosinone: Caprari si mangia il pari al 94'. Vincono gli ospiti, che salgono a 35 punti: +2 sull'Empoli terzultimo. Il Monza, invece, resta in 12a posizione dietro al Genoa (47).

LE PAGELLE

Sorrentino 6.5 - Di Gregorio dà forfait e il suo sostituto non stecca. Evita un passivo più ampio con un paio di parate: pregevole quella di piede su Harroui.

Izzo 5 - Nel primo tempo viene portato a spasso dagli attaccanti avversari, soffrendo moltissimo la mobilità di Soulé e Harroui e l'attacco alla profondità di Cheddira. Palladino capisce che non è giornata e lo sostituisce al 45'.

Harroui 7 - Torna titolare dopo un infortunio e dimostra la sua importanza nel Frosinone. L'assist per la rete di Cheddira, un paio d'occasioni è tanto altro. Non è un caso che la squadra abbia giocato male in sua assenza.

Soulé 6.5 - Ci prova costantemente, ma non riesce a segnare in prima persona la rete che chiuderebbe definitivamente la gara. Almeno un paio di chances e un dominio assoluto a sinistra, facendo venire il mal di testa a Kyriakopoulos.

Romagnoli 6.5 - Djuric è un cliente scomodo sulle palle inattive, ma l'esperto difensore lo annulla completamente. Stravinto il duello, nella gara che potrebbe essere decisiva per la salvezza del Frosinone.

IL TABELLINO

MONZA (4-2-3-1) - Sorrentino 6.5; Birindelli 5.5 (34' st Pereira 5.5), Izzo 5 (1' st D'Ambrosio 5.5), Pablo Marì 5.5, Kyriakopoulos 5 (1' st Zerbin 5.5); Bondo 5.5 (1' st V. Carboni 6), Gagliardini 6; Colpani 6, Pessina 5.5, Dany Mota 6 (20' st Caprari 5.5); Djuric 5.5. A disposizione: Mazza, Gori, Donati, Caldirola, Akpa-Akpro, Colombo, Ferraris, Vignato. All. Palladino.

FROSINONE (3-4-2-1) - Cerofolini 6; Lirola 6, Romagnoli 6.5, Okoli 6; Zortea 6.5, Barrenechea 6 (42' st Reinier sv), Brescianini 6, Valeri 6; Soulé 6.5 (45' st Baez sv), Harroui 7 (27' st Gelli 6); Cheddira 6.5 (42' st Cuni sv). A disposizione: Frattali, Palmisani, Marchizza, Kaio Jorge, Garritano, Ibrahimovic, Ghedjemis, Monterisi, Bonifazi, Mazzitelli, Lusuardi. All. Di Francesco.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 9' Cheddira

Ammoniti: Bondo (M), Soulé (F), Gelli (F)

LE STATISTICHE DI MONZA-FROSINONE

Il Frosinone ha registrato ben cinque clean sheet nelle ultime sette partite di Serie A, dopo che nelle prime 30 gare di questo torneo aveva tenuto soltanto due volte la porta inviolata.

Con il gol di oggi Walid Cheddira ha eguagliato il record di reti in una singola stagione di Serie A per un giocatore marocchino (Hakimi sette nel 2020/21).

Il Monza è l’unica squadra di Serie A contro cui Abdou Harroui ha trovato sia il gol che l’assist nel massimo campionato.

Tra i calciatori con almeno tre gol e tre assist in questo campionato nessuno ha collezionato meno presenze di Abdou Harroui (3G+3A) nella Serie A 2023/24 (17).

Matías Soulé ha colpito cinque legni in questo campionato, solo Nico González e Johan Vásquez (entrambi sei) ne contano di più.

L’ultimo successo del Monza in campionato risale allo scorso 16 marzo contro il Cagliari (1-0); da allora soltanto la Salernitana ha guadagnato meno punti (due) rispetto ai brianzoli (tre).

Il Monza non ha vinto alcuna delle ultime quattro sfide di campionato giocate all’U-Power e soltanto una volta in precedenza i brianzoli erano rimasti a secco di vittorie per quattro match casalinghi di fila in Serie A: i primi quattro del 2023.

Il Frosinone ha vinto oggi la prima trasferta in questo campionato, alla 19ª gara disputata fuori casa nella Serie A 2023/24.

Il Frosinone ha mantenuto la porta inviolata per tre match esterni consecutivi per la prima volta in Serie A.

____________________________________________________

UDINESE-EMPOLI 1-1

LA PARTITA

Un finale al cardiopalmo evita all'Udinese di chiudere la 37a giornata da terzultima della Serie A e fa piangere l'Empoli, che già intravedeva il +2 sulla zona-retrocessione: finisce 1-1 al Bluenergy Stadium, col rigore di Samardzic al 104'. Cannavaro perde subito Success, che alza bandiera bianca dopo sei minuti per un problema muscolare, ma non cambia il suo piano-partita: i friulani gestiscono il possesso e tengono alti i ritmi, nonostante i tanti errori nel possesso. La gara è molto spezzettata e si fatica a imporsi, con l'Empoli che perde a sua volta un uomo: out Cerri dopo mezz'ora. Subentra Niang che, suo malgrado, è protagonista in negativo nell'azione della rete annullata (35'): Maleh effettua un eurogol, ma tutto sfuma per una gomitata precedente dell'ex Milan su Kristensen. Dopo questo episodio i toscani alzano il pressing, ma non sfondano: è 0-0 all'intervallo. Nella ripresa Cannavaro sostituisce il subentrato Brenner, inserendo Keinan Davis, e quest'ultimo spreca una clamorosa occasione al 58'. Il gioco è molto frammentato e le emozioni arrivano solo nei minuti finali, quando l'Empoli va sul dischetto per un fallo di Samardzic su Cambiaghi: Niang rischia, ma Okoye non ci arriva ed è 1-0, col primo gol esterno dei toscani dopo tre mesi. Il successo sembra in cascina per l'Empoli, che va in tilt proprio nell'assalto friulano sull'ultimo pallone utile: Caprile salva due volte i suoi, ma le proteste bianconere sono evidenti. E in effetti, Guida viene richiamato al Var per rivedere un'evidente trattenuta di Fazzini su Payero, che aveva sbagliato da due passi. Dopo cinque minuti di revisione ecco il rigore, trasformato da Samardzic nel quattordicesimo minuto di recupero: l'Udinese agguanta il pareggio al 104' e resta a +1 sulla terzultima, con 34 punti. Si ferma a quota 33 l'Empoli, che dovrà vincere con la Roma per sperare di salvarsi.

LE PAGELLE

Samardzic 6.5 - Causa il rigore che potrebbe complicare le cose all'Udinese, ma è anche l'uomo che la salva col clamoroso pareggio al 104'. Nel mezzo, una prestazione di sostanza in una partita tutt'altro che ricca di emozioni.

Payero 6 - Tanta quantità e poca qualità, lo si vede dai continui errori nel possesso. Evita l'insufficienza con l'azione da corsaro nel finale: è lui a guadagnarsi il rigore del pari.

Davis 5 - Entra e ha subito sui piedi il pallone del vantaggio dell'Udinese, ma lo spreca in maniera inspiegabile. Da qui in poi sparisce dal match.

Maleh 6.5 - Domina il centrocampo con una prestazione a tutto tondo, che lo vede anche segnare un eurogol. Il Var annulla tutto, ma la sua prova rimane.

Fazzini 5 - Viene inserito per dare freschezza a un Empoli stanchissimo e commette il più clamoroso degli errori. Si aggrappa a Payero per evitare che segni il pari da due passi e causa il rigore dell'1-1. Termina in lacrime.

IL TABELLINO

UDINESE (3-4-2-1) - Okoye 6; Perez 6, Bijol 6.5, Kristensen 6; Ehizibue 5.5 (10' st Ebosele 5.5), Walace 6 (42' st Zarraga sv), Payero 6, Kamara 6 (42' st Joao Ferreira sv); Samardzic 6.5, Success sv (6' Brenner 5.5 [10' st Davis 5]); Lucca 6. A disposizione: Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Giannetti, Zemura, Pereyra, Palma, Pejicic. All. Cannavaro.

EMPOLI (3-5-2) - Caprile 6; Bereszynski 6 (15' st Walukiewicz 6), Ismajli 6, Luperto 6.5; Gyasi 5.5, Maleh 6.5, Grassi 6 (35' st Marin 5.5), Bastoni 6 (15' st Fazzini 5), Pezzella 5.5; Cerri 5.5 (30' Niang 6.5), Cancellieri 5.5 (35' st Cambiaghi 6.5). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Shpendi, Kovalenko, Caputo, Cacace, Destro, Zurkowski. All. Nicola.

Arbitro: Guida.

Marcatori: 45' st Niang rig. (E), 59' st Samardzic rig. (U)

Ammoniti: Perez (U), Bastoni (E), Ismajli (E), Gyasi (E), Marin (E), Fazzini (E)

Espulsi: Accardi (ds Empoli) al 56' st per proteste, Grassi (E) dalla panchina al 60' st