Marotta: "Inter società solida, Zhang sceglierà con amore. I tifosi possono stare tranquilli"

Poco prima del match contro la Lazio, ultima a San Siro dell'Inter campione d'Italia, l'amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando anche della delicata questione societaria che nelle prossime 48 ore giungerà a una definizione che potrebbe vedere l'avvicendamento tra Suning e Oaktree nel controllo del club: "Zhang? La questione riguarda gli azionisti. Posso solo garantire che la società Inter è molto solida, non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema. La famiglia Zhang ama l'Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società e i tifosi. Sono molto ottimista che si possa proseguire così. I tifosi possono assolutamente stare tranquilli. Noi siamo una bella società, una bella realtà. Non c'è alcuna preoccupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario".