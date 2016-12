F1, Vettel: "Ottimo lavoro, stiamo recuperando"

19 giugno 2016

"Voglio ringraziare tutti, era la prima volta qui e non sapevo cosa aspettarmi. E' una pista fantastica, bisogna essere bene equipaggiati da queste parti, ci sono curve veloci e i muri sono vicini. La Mercedes? Siamo gli sfidanti numero uno ma non ci basta. Vogliamo batterli". ", ha aggiunto. Non dello stesso umore Kimi Raikkonen. "Non è stata proprio una delle migliori gare della stagione perché il 4° posto è abbastanza negativo: non so quando ho tagliato la linea della pit-lane e preso la penalità, ma è così. Ho cercato di lasciare Perez a più di 5" di distanza, ma non ci sono riuscito. Far passare Seb? Credo sia stata una giusta decisione, ma io non lo avrei fatto in quel punto perché ho perso più di 1", ma è andata così. Sensazioni? Per la macchina sono negative, è stato difficile, non un disastro, ma difficile. Nel complesso non divertente, vediamo nelle prossime gare", ha ammesso.



Soddisfatti anche Maurizio Arrivabene e Sergio Marchionne. "Vettel non mi sorprende perché è un grandissimo campione. Qui la squadra ha lavorato bene. Raikkonen? Aveva problemi, era fuori con i consumi. In ogni caso aveva 5" di penalità, ma anche Kimi era in palla", le praole del team principal in rosso. Il presidente: "Per noi una buona giornata, siamo tornati sul podio. La squadra sta cambiando pelle e inizia a crederci. A Baku ci aspettavamo incidenti e safety car, invece è successo l'opposto. I piloti hanno evitato incidenti seguendo le indicazioni delle scuderie. L'errore è di Kimi, è suo, ma vale quello che vale. La gara di Sebastian invece è stata eccezionale. Dobbiamo dargli la macchina giusta per vincere. Stiamo lavorando in parallelo allo sviluppo della macchina 2016 e alla progettazione di quella 2017".