F1 Singapore, Raikkonen davanti a Hamilton nelle Libere 2

14/09/2018 di DANIELE PEZZINI

Kimi Raikkonen è il pilota più veloce nella seconda sessione di libere del GP di Singapore. Il finlandese della Ferrari si è messo a fare il ritmo girando in 1'38''699 e tenendosi dietro la Mercedes di Hamilton , anche se per soli 11 millesimi. Alle loro spalle le Red Bull di Verstappen e Ricciardo , con Bottas 5°. Lontano dai migliori Vettel , che ha grattato il muro con la sua Ferrari durante il giro lanciato giocandosi oltre metà sessione.

Cala la sera sul tracciato di Marina Bay, si abbassano le temperature e improvvisamente si ripristinano le gerarchie, con Ferrari e Mercedes davanti a tutti dopo il dominio Red Bull della FP1. A dettare il passo, con un tempo impressionante, è stato Raikkonen, che ha tenuto a bada Hamilton, anche se con un distacco pressoché nullo. Impressionante il giro lanciato del finlandese (8 decimi sotto la pole del 2017), così come quello del britannico, che ha rifilato oltre 6 decimi a un anonimo Bottas. L'impressione, nonostante le belle performance della mattinata e il circuito sulla carta favorevole, è che le Red Bull saranno ancora una volta costrette a fare da spettatrici nel duello in qualifica tra Rosse e Frecce d'Argento, visto che i distacchi di Verstappen e Ricciardo si sono assestati addirittura oltre il mezzo secondo (+ 0''522 per l'olandese, + 0''610 per l'australiano).