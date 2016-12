F1, Sepang: Verstappen fa 19 anni

30 settembre 2016

Max Verstappen compie gli anni nel venerdì di libere in Malesia. Il pilota olandese è alla sua seconda stagione in Formula 1, ma ha soltanto diciannove anni. Il baby fenomeno della Red Bull però deve rifarsi dopo tre Gran Premi chiusi lontando dal podio. Lui dice di aver risolto i problemi in partenza che lo hanno penalizzato più volte. Vedremo se domenica sarà il giorno del riscatto.