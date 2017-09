F1, il GP del Messico non è a rischio

21 settembre 2017

Il GP del Messico di F1 non è a rischio dopp il terribile terremoto che ha colpito il paese americano. L'Autodromo Hermanos Rodriguez, che ospiterà la gara nel weekend del 29 ottobre come 18.a tappa del Mondiale, infatti, non avrebbe subito danni. "La pista su cui si correrà il Gran Premio di Formula 1 non è stata assolutamente danneggiata dal terremoto", ha detto Rodrigo Sanchez, capo del marketing, rassicurando gli appassionati.