F1 a Spa, Rosberg: "Weekend difficile"

27 agosto 2016

Lewis Hamilton invece partirà dall'ultima posizione in griglia a causa della penalità: "E' la prima volta che uso le qualifiche per provare il passo gara. Partire con 55 posizioni di penalità non è un jolly, sarà dura provare a recuperare con queste temperature. Anche la pressione troppo alta delle gomme non gioca a nostro favore. Sarebbe meglio partire dalla pit lane? Non lo so, non è nei programmi".



Grande qualifica di Max Verstappen che partirà per la prima volta dalla prima fila: "Potevo fare sicuramente meglio, ma anche Nico avrebbe potuto fare un giro migliore. Sono molto contento di essere vicino alle Mercedes su un circuito così lungo e di aver ottenuto la prima fila davanti a tutti questi fan. Avevamo a disposizione diverse strategie e abbiamo deciso di partire con le supersoft". Daniel Ricciardo partirà invece quinto, ma è comunque fiducioso in vista della gara: "Sono un po' arrabbiato, ma non tanto. Max ha fatto un gran giro e io con le supersoft non ho trovato quello che cercavo. Invece sono molto contento di aver passato il Q2 con le soft, questo è fondamentale per la gara. Di sicuro domani non è importante solo la partenza, la gara è lunga e bisogna utilizzare le gomme in maniera intelligente. Due anni fa qui sono partito quinto e ho fatto una grande gara".