Udinese, tweet al Pordenone: "Missione compiuta"

16 dicembre 2017

Oddo rende merito ai suoi ragazzi. "Questa squadra non molla mai e dà sempre tutto, poi se gli altri sono più bravi ok ma l’importante è dare tutto in ogni gara".



Sul rigore assegnato col Var. "Dalla panchina si è visto nettamente il tocco di mano. Eravamo in dubbio se la palla fosse uscita o no".



Se il suo passato milanista rende ancora più gustosa questa impresa. "Faccio l’allenatore e ho cambiato mestiere. Ho passato anni stupendi al Milan ma questa gioia sarebbe stata stupenda lo stesso anche se non avessi giocato al Milan. Mi sto togliendo qualche soddisfazione dopo l’annata disastrosa dell’anno scorso a Pescara: voglio dimostrare di meritarmi questa categoria. Però oggi è il compleanno del Milan e faccio tantissimi auguri a tutti i milanisti".