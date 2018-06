Udinese, Prandelli: "Sfortunatamente non mi hanno contattato"

28 maggio 2018

Si era fatto anche il nome di Cesare Prandelli per la panchina dell'Udinese per il post Igor Tudor. Ma l'ex ct, intervistato da Radio Anch'io Sport, ha smentito queste voci: "Mi ha fatto un piacere straordinario perché stimo molto la famiglia Pozzo, ma sfortunatamente non c'è nulla di vero". Poi, ha ribadito la sua voglia di tornare in Italia e ha speso un pensiero per Balotelli: "Ha qualità, ma tutto dipende da lui".