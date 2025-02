Incredibile Udinese: Lucca litiga con i compagni per battere un rigore

Incredibile quanto successo allo stadio Via del Mare durante Lecce-Udinese. Alla mezz'ora, l'arbitro Bonacina ha assegnato un calcio di rigore ai friulani per una sbracciata su Lovric rivista al Var, ma a far clamore è stato quanto successo sul dischetto. Lorenzo Lucca, infatti, si è impossessato del pallone per calciare, nonostante numerosi compagni, il rigorista Thauvin in testa, abbiano provato a convincerlo che non era lui il deputato a battere la massima punizione. Davanti agli occhi di un incredulo Runjaic, però, Lucca, non si è arreso e dopo una lunga discussione, durante la quale si è anche meritato un cartellino giallo per perdita di tempo, ha tirato e segnato.