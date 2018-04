Torino, Mihajlovic: "Belotti decida se vuole restare"

27 maggio 2017

Il Torino chiuderà la stagione ospitando il Sassuolo, ma i granata pensano già al futuro a partire dal tecnico Mihajlovic : "A cosa potremo puntare l'anno prossimo lo deciderà il mercato - ha commentato -. Belotti ? Se resterà saremo contenti, altrimenti avremo i soldi per fare investimenti". Una decisione da prendere presto: "Parleremo con lui e decideremo entro quando valutare o meno offerte. Inutile fasciarsi la testa adesso".

Mihajlovic ha anche parlato degli obiettivi futuri e del mercato ormai alle porte. "L'Europa League? Decideremo se saremo in grado o meno di andarci alla fine del mercato - sostiene -. La società lo sa e si sta già muovendo. Cercheremo di prendere i giocatori che ci servono, poi dipenderà dal mercato quello che si riesce a prendere e a dare via". In questi mesi sono gia' arrivati Lyanco e Milinkovic Savic. Il difensore brasiliano "è pronto", dice Mihajlovic; meno lusinghiero il giudizio sul portiere. "Ci sono alcuni giovani che, se vogliamo migliorarli, e' meglio facciano esperienza altrove", taglia corto il tecnico