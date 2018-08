Supercoppa, a Tallinn il derby di Madrid: si sfidano Real e Atletico

15/08/2018

A Tallinn, in Estonia, è tutto pronto per il derby che assegnerà la Supercoppa 2018. In campo il Real Madrid (trionfatore in Champions e orfano di Zidane e Cristiano Ronaldo) e l'Atletico (vincitore in Europa League) che si sfideranno per la prima volta in questa competizione. I Blancos, campioni in carica, con un successo conquisterebbero il quinto trofeo eguagliando Milan e Barcellona; i Colchoneros cercheranno vendetta dopo le delusioni europee arrivate in Champions contro il Real nelle ultime stagioni.

Il countdown per la Supercoppa Europea 2018 è giunto al termine. Da un lato c’è il Real Madrid campione in carica, con il nuovo allenatore Lopetegui, dall’altro l’Atletico del Cholo Simeone. Il derby di Madrid andrà in scena a Tallinn, in Estonia, dove si assegnerà il primo trofeo europeo della stagione. I Blancos sono orfani del tecnico francese Zinedine Zidane e del marziano Cristiano Ronaldo, entrambi artefici degli ultimi tre trionfi in Champions League prima dell’addio maturato alla fine dell’ultima stagione.



Le due formazioni di Madrid non si sono mai sfidate nella Supercoppa Uefa, ma sarà la decima volta che si affrontano in una competizione europea. Il Real nella sua storia ha già gareggiato contro una squadra spagnola in questa competizione: l’ultima volta con il Siviglia battuto 3-2 dopo i tempi supplementari. Lopetegui ha convocato per l’occasione il croato Modric nonostante le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Madrid per accasarsi a Milano, sponda nerazzurra.



Questa sfida sarà anche il confronto tra Griezmann, fresco del titolo di campione del mondo con la Francia, e Benzema, non convocato per i Mondiali in Russia. Per i Colchoneros sarà l’occasione per riscattarsi dopo che il Real si è aggiudicato gli ultimi confronti in Champions League: oltre ai quarti persi nel 2015, e le semifinali andate alla squadra di Zidane nella scorsa stagione, spiccano la finali del 2014 e del 2016 concluse in favore dei Blancos.



Nonostante l’arrivo di Courtois alla corte di Lopetegui, il Real dovrebbe partire con Navas tra i pali. La linea difensiva sarà composta da Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo con Casemiro e Kross a centrocampo mentre Bale, Isco e Asensio saranno a supporto di Benzema. E Modric? In panchina, più per le fatiche dei Mondiali che lo hanno fatto rientrare per ultimo a Madrid che per la corte dell'Inter. In casa Atletico, invece, Simeone non ha dubbi: Oblak in porta, Juanfran e Filipe Luis sulle fasce con al centro la coppia uruguaiana Gimenez-Godin. Koke, Saul e Rodri a centrocampo con Lemar a sinistra, davanti Griezmann e Diego Costa.