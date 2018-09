Serie B, venerdì è il giorno della verità: si decide sui ripescaggi

05/09/2018

Dopo una estate tribolata la serie B ha avuto inizio lo scorso 24 agosto con il nuovo format a 19 squadre. Le prime due giornate sono andate agli archivi ma un nuovo scossone potrebbe stravolgere la cadetteria. Venerdi 7 settembre si riunirà, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni per discutere il ricorso presentato da numerosi club in merito al nuovo formato della seconda categoria di calcio italiana. Il presidente della giuria Frattini insieme agli altri quattro giudici del Coni dovranno decidere se impugnare o no la riforma del campionato approvata da Fabbricini ma non solo. Sul tavolo c’è anche il ricorso della Ternana che è stata esclusa dalla lista dei club ripescabili poiché nelle stagioni passate ha dovuto scontare delle penalità per inadempienze economiche. La società umbra chiede che venga ribaltata la sentenza del Caf che modifica questo criterio di ripescaggio. C’è molta attesa per le decisioni che verranno prese dal Collegio di Garanzia del Coni: Novara, Siena e Catania sono con il fiato sospeso e sperano. Sono questi i tre club che verrebbero ripescati in caso di ritorno al format delle 22 squadre, ormai consueto nelle ultime stagioni.