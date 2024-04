Torino, Juric: "Complimenti all'Inter, noi mai più come contro il Frosinone"

VERSO INTER-TORINO

Il tecnico vuole rovinare la festa nerazzurra: "Dobbiamo fare bene queste cinque gare. Alla fine faremo i conti"

© Getty Images Domenica a Milano è in programma la grande festa nerazzurra per la conquista della seconda stella e il Torino non ha alcuna intenzione di fare una semplice passerella, visto che c'è un Europa ancora alla portata di mano, anche se gli ultimi pareggi con Juve e Frosinone hanno complicato la corsa. "Ci aspettano belle partite contro le squadre più forti d'Italia. L'Inter ha vinto meritatamente e faccio i complimenti, dovremo essere al massimo per fare più punti possibili - ha spiegato Ivan Juric in conferenza stampa - L’Inter giocherà davanti al suo pubblico, con lo stadio pieno, vorranno dimostrare il loro valore e sarà difficilissimo. Non possiamo sapere cosa sarebbe stato meglio. Sappiamo che sono forti, noi dobbiamo pensare a noi stessi e cercare di fare una grande partita".

Juric non vuole più vedere gare come quella contro il Frosinone. "Sono rimasto molto deluso. E’ la prima partita dalla sfida dell’andata contro l’Inter in cui è andato tutto male e non mi è piaciuto niente - ha aggiunto l'allenatore croato -. Non voglio più vedere queste cose. Al di là degli avversari non voglio vedere quella roba lì. Nelle prossime partite voglio rivedere la squadra mia, quella che nelle ultime 25 partite non aveva mai sbagliato prestazione. Non bisogna abbassarsi e fare una partita come quella contro il Frosinone".

Se il rendimento della squadra è condizionato dalle voci sul suo futuro. "Le cose sono chiare da tanto tempo. Per me in tutto questo periodo la squadra è stata su livello alto. Anche quando abbiamo perso, come a Firenze o Empoli, sul piano del gioco abbiamo fatto bene e le statistiche lo hanno confermato. Contro il Frosinone invece c’è stato un campanello di allarme. Spero non succeda più perché la squadra non mi è piaciuta per niente. Le prossime cinque partite devono essere fatte alla grande".

Il Torino è la squadra che ha portato meno giocatori al gol in Serie A. “Non saprei rispondere. Noi abbiamo sempre avuto uno stile di gioco che porta tanti giocatori a concludere. E’ successo a Verona, ma in parte anche a Torino, penso ad esempio a Brekalo che ha fatto un numero di gol che non ha più fatto. Quest’anno in effetti hanno segnato in pochi, c’è stato un attaccante come Zapata che ha fatto parecchi gol, e gli altri compagni non hanno reso. Non saprei trovare una spiegazione”.

Juric crede ancora in un piazzamento in Europa. "C’è ancora tempo, se fai grandi partite puoi raggiungere questo grande obiettivo. Contro il Frosinone non mi è piaciuta soprattutto la prestazione, oltre al risultato. Contro la Lazio avevamo perso, ma ho goduto a vedere il Toro giocare in quel modo. Contro il Frosinone, invece, anche se Zapata avesse segnato alla fine e avessimo vinto, non mi sarebbe comunque piaciuta la partita, perché ho visto una squadra passiva nelle idee, che ha avuto un calo generale. Il mio rammarico è per questo, poi ovviamente si ragiona sui punti, ma il mio rammarico riguardava soprattutto la prestazione".

