Torino, i granata hanno il loro Bonucci: primo allenamento per Lorenzo

25/09/2018

La passione per il calcio regna sovrana in casa Bonucci , a cambiare però è solo il colore della maglia. Se Leonardo è tornato a vestire i colori bianconeri, il figlio Lorenzo non ha mai abbandonato quelli del Torino. Tifoso granata, Bonucci jr lunedì si è allenato con i Piccoli Amici del Torino , segnando anche un rigore alla Belotti. Papà Leonardo lo ha accompagnato fiero al campo e ha seguito attento la seduta di allenamento.

Nato nel 2012 dopo il primo scudetto vinto da Bonucci con la Juventus, il piccolo Lorenzo è andato subito controcorrente in famiglia, scegliendo di tifare Torino. Il suo idolo è Andrea Belotti, quel "Gallo" che non smette mai di imitare nelle corse infinite tra le stanze di casa. Incontrato più volte grazie all'amicizia tra il papà difensore bianconero e l'attaccante del Toro, Lorenzo sogna di poter giocare con la maglia del proprio idolo. "O gli proibisco di frequentare i suoi migliori amici dell’asilo o me lo tengo così", scherzava qualche anno fa Leonardo Bonucci che, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è entusiasta del nuovo cammino del primogenito.



Un amore, quello per la maglia granata, mai nascosto neanche nel giorno dei festeggiamenti dell'ultimo scudetto bianconero vinto dal papà. Costretto ad entrare in campo con la maglia della Juventus, lo scontento Lorenzo è diventato il simbolo di tante tifoserie. Ora però potrà vestire la maglia delle giovanili del suo Toro e in casa Bonucci sarà derby per tutta la stagione.