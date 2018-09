Serie A, Sassuolo-Milan 1-4: Gattuso torna a vincere dopo un mese I rossoneri passano a Reggio Emilia con i gol di Kessie, Suso (2) e Castillejo. Djuricic accorcia le distanze per i neroverdi Facebook

30/09/2018 di CESARE ZANOTTO

Torna a vincere il Milan di Gattuso, che supera 4-1 il Sassuolo e sale a quota 9 punti in classifica. A Reggio Emilia i rossoneri sbloccano il match nel primo tempo grazie al sinistro di Kessie (39') e poi raddoppiano in apertura di ripresa con Suso (50'). Castillejo ipoteca i tre punti con una conclusione da fuori area (60'), poi Djuricic accorcia le distanze al 68'. Al 94' il poker firmato Suso con l'aiuto di una deviazione.

LA PARTITA

Una risposta di carattere e da squadra. Una risposta alla Gattuso, nel momento di maggiore difficoltà da inizio stagione. Il Milan torna a vincere in campionato dopo un mese e lo fa su un campo complicato, contro una squadra in salute e senza i due centravanti Higuain e Cutrone. Nel 4-1 al Sassuolo c'è un mix di orgoglio e rabbia, ma anche tanto talento che permette a Kessie, Suso e Castillejo di sbancare il Mapei Stadium con dei gioielli mica male.



I problemi in attacco costringono Gattuso a giocare senza centravanti e così centralmente parte Castillejo, che però dopo un quarto d'ora in difficoltà inizia invertire la posizione con Calhanoglu. L'avvio è tutto del Milan, che già al 4' sfiora l'1-0 con uno spunto di Suso, il cui destro termina sulla traversa. Altra chance clamorosa al 26', quando Kessie supera Consigli con un tocco sotto ma trova il salvataggio di Lirola sulla linea. Il Sassuolo, sin qui irriconoscibile, rialza la testa nella parte centrale sfruttando un paio di disattenzioni degli ospiti: Di Francesco, servito da Berardi, al 31' si trova davanti a Donnarumma ma gli calcia addosso, poi al 34' è Abate ad anticipare l'ex Bologna a pochi passi dalla rete. Due occasioni fallite per parte fino allo strappo di Kessie, che al minuto 39 - in contropiede - parte da centrocampo e poi fa secco Consigli con un sinistro dal limite.



Il Milan, reduce da tre pareggi consecutivi (gli ultimi due facendosi rimontare), stavolta continua a premere con determinazione e già al 50' trova il 2-0 grazie a una conclusione a giro di Suso, prima del tris di Castillejo che blinda la vittoria (60'): lo spagnolo, appena fuori dall'area, trafigge Consigli con un mancino che si infila alla sinistra del portiere. De Zerbi tenta la scossa con Boga e Djuricic, che in effetti accorcia le distanze al 68' ma davanti il Sassuolo non riesce a entrare mai in ritmo. Boateng è innocuo, Berardi cala troppo presto e Babacar nell'ultimo quarto d'ora non può fare miracoli. Così il Milan controlla abbastanza agevolmente e nel recupero trova anche il poker con Suso, che dopo una punizione calciata sulla barriera trova la devizione di Locatelli per il 4-1 con cui i rossoneri tornano a imporsi in campionato. La strada verso la continuità è ancora lunga, ma da qui la banda di Gattuso doveva ripartire.

LE PAGELLE



Kessie 7,5 - Dominante in mezzo al campo, grazie a una fisicità impressionante e a piedi delicati. Sblocca il match con un sinistro all'angolino, dopo essere partito da metà campo. Superarlo è impossibile.



Suso 7,5 - E' particolarmente ispirato e si capisce sin dall'inizio, quando colpisce una traversa dopo 4'. Ottimo anche il lavoro senza palla. Nella ripresa indirizza il match con un sinistro dei suoi che non dà scampo a Consigli, poi è anche fortunato quando cala il poker nel recupero.



Castillejo 6,5 - Fa un po' di fatica come falso 9, ma appena si allarga crea spazi interessanti per i compagni. Il primo gol in rossonero è una perla con il mancino.



Boateng 5,5 - Si vede più che altro spalle alla porta o in versione regista avanzato. Servirebbe maggiore concretezza.



Berardi 5 - Inizia abbastanza bene, servendo con qualche palla invitante soprattutto per Di Francesco. Presto però inizia a calare fino a spegnersi del tutto. Mai pericoloso dalle parti di Donnarumma.



Marlon 5 - Distratto e parecchio superficiale, chissà poi per quale ragione. Spesso si fa trovare fuori posizione.

IL TABELLINO



SASSUOLO-MILAN 1-4

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5; Lirola 6, Marlon 5, Ferrari 5,5, Rogerio 5,5; Sensi 6, Locatelli 5,5, Bourabia 5 (12' st Djuricic 6,5); Berardi 5 (30' st Babacar 5,5), Boateng 5,5, Di Francesco 5,5 (12' st Boga 5,5).

A disp.: Pegolo, Adjapong, Dell'Orco, Lemos, Magnani, Sernicola, Magnanelli, Brignola, Matri. All.: De Zerbi 5

Milan (4-3-3): Donnarumma 6,5; Abate 6,5 (45' st Calabria sv), Musacchio 6, Romagnoli 6, Rodriguez 6; Kessie 7,5, Biglia 6, Bonaventura 6,5; Suso 7,5, Castillejo 6,5 (27' st Cutrone 6), Calhanoglu 6 (32' st Laxalt 6).

A disp.: Reina, Donnarumma A., Simic, Zapata, Bakayoko, Bertolacci, Mauri, Borini, Halilovic. All.: Gattuso 6,5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 39' Kessie (M), 5' st e 49' st Suso (M), 15' st Castillejo (M), 23' st Djuricic (S)

Ammoniti: Biglia (M); Rogerio (S)

Espulsi: -

LE STATISTICHE

Il Milan torna a vincere in trasferta in Serie A per la prima volta da aprile 2018. Il Milan è la squadra che ha segnato più gol da fuori area in questa Serie A: cinque, tutti gli ultimi cinque segnati nella competizione. Il Milan ha segnato 4 gol da fuori area nella stessa partita per la prima volta dal 2004/05 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato). Il Milan non mantiene la propria porta inviolata da 12 gare consecutive in Serie A: fra le squadre di questo campionato è quella che attende da più tempo un clean sheet. Suso ha trovato il gol in Serie A dopo 1728 minuti di astinenza, nel giorno della sua presenza numero 100 nel massimo campionato. Cinque dei sette gol in Serie A segnati da Kessiè con la maglia del Milan sono arrivati in trasferta. Suso è il giocatore del Milan ad aver partecipato a più gol in questo campionato (5, grazie a 2 gol e 3 assist). Samu Castillejo ha segnato il suo primo gol in A con il suo primo tiro nello specchio nel massimo campionato. Primo gol in A per Djuricic, nella sua presenza numero 38 in Serie A (con il suo 26° tiro). Il Sassuolo ha subito otto gol nelle ultime tre gare casalinghe in campionato. Il Milan ha subito otto dei nove gol in questo campionato nei secondi tempi.

