Furlani il fenomeno vince anche nel lungo di Atlanta con 8,06

Il 19enne saltatore azzurro non finisce mai di stupire

Mattia Furlani dimostra per l’ennesima volta di essere un atleta straordinario, per talento ma anche carattere già perfettamente formato nonostante la giovane età e, dopo essere volato oltreoceano negli Stati Uniti al termine della fantastica impresa di mercoledì scorso a Savona, quando ha ottenuto il record del mondo under 20 con 8.36, riesce a vincere nello stato della Georgia la gara del lungo dei prestigiosi Atlanta City Games, in condizioni meteo probabilmente non ideali viste le misure degli avversari, con un ultimo salto a 8.06, unico atleta nella gara ad aver superato la barriera degli otto metri. Nella competizione superati tra gli altri lo statunitense DeMarcus Simpson secondo con 7,94 e il giamaicano Carey McLeod terzo con 7.92, mentre l’altro statunitense Ju’Vaughn Harrison non va oltre i 7,61.