Udinese-Roma 0-1: Nainggolan firma il colpaccio

LA PARTITA

Ancora una vittoria di misura per la Roma che, nonostante le assenze importanti in attacco, riesce a tenere la scia della Juventus. A Udine i giallorossi hanno messo in campo i diversi volti del proprio gioco, dominando la prima parte di gara per poi spegnersi fino all'intervallo e gestire il vantaggio nella ripresa, non senza fallire il colpo del ko in più occasioni. Protagonista in negativo Edin Dzeko che, dopo il rigore mandato alle stelle al 18', ha sprecato l'ottimo lavoro per la squadra divorandosi in altre due occasioni il gol della sicurezza. Spazio per Totti che per il venticinquesimo anno di fila, dal 1993 al 2017, è sceso in campo con la maglia giallorossa. Per l'Udinese la solita prova di sostanza in mezzo al campo, ma agli uomini di Delneri è mancato lo spunto in attacco.



Una Roma che ha costruito il proprio successo con un approccio alla gara praticamente perfetto. Il vantaggio di Nainggolan, servito in area da Strootman, è stato il giusto epilogo di un inizio tambureggiante con almeno tre nitide occasioni da gol. Se il pallonetto alto di Dzeko è il presagio della giornataccia del bosniaco, l'intervento di Karnezis su El Shaarawy è da applausi poco dopo. Sul diagonale al volo del belga però nemmeno il portiere può opporsi. Avanti di un gol i giallorossi non alzano il piede dall'acceleratore, sfiorano il raddoppio con un sinistro a giro di Dzeko che poi, al 18', spegne la luce per sé e i compagni sparando in curva un calcio di rigore. Un episodio che cambia a suo modo la partita. Col pericolo scampato l'Udinese mette la testa fuori dal guscio, ma al tempo stesso la Roma arretra il baricentro quasi in stato confusionale senza riuscire ad imbastire un'azione fino all'intervallo. Solo Szczesny, per fortuna di Spalletti, resta concentrato esaltandosi su Felipe e De Paul nel giro di pochi secondi, e ripetendosi prima della pausa ancora sull'esterno argentino.



Nella ripresa la sfida si fa più muscolare che tecnica, nonostante l'ingresso di Totti per il venticinquesimo anno consecutivo. Il capitano giallorosso inventa subito per Nainggolan che si fa trovare impreparato, ma le ripartenze dell'Udinese, sprecate da Perica e Thereau, consigliano a Spalletti un atteggiamento più prudente che apre gli spazi nel finale alle ripartenze. La giornataccia di Dzeko in zona gol però tiene la partita aperta fino alla fine, divorandosi due gol davanti a Karnezis, prima di testa dall'area piccola e poi in corsa sulla sinistra.