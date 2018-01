Roma, Schick fuori almeno due settimane

29 gennaio 2018

Un'altra tegola per una Roma che ha raccolto soltanto tre punti nelle ultime sei giornate. Il tecnico giallorosso perde infatti Schick per almeno due settimane. L'attaccante ceco è stato sottoposto ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo in evidenza postumi distrattivi nel terzo prossimale del muscolo retto femorale sinistro con quota di edema muscolo-fasciale. Un grosso guaio, in attesa di novità sulla trattativa tra Dzeko e il Chelsea.

Una maledizione, dunque, si è abbattuta su Schick, che ha saltato la gara contro la Sampdoria a causa di un problema fisico accusato nella rifinitura e che sarà indisponibile per almeno due settimane, saltando le sfide di campionato contro Verona e Benevento. E al momento anche la sua presenza nella gara di andata degli ottavi di Champions League in casa dello Shakhtar è a rischio. L'attaccante ceco - spiega lo staff medico giallorosso - ha già intrapreso il percorso riabilitativo idoneo al recupero. Un problema in più per Di Francesco e una squadra che non trova la vittoria dal 16 dicembre (1-0 sul Cagliari) - sei partite senza vittorie in Serie A non si registravano dal 2013, a cavallo tra Zdenek Zeman e Aurelio Andreazzoli). E che si prepara ad andare avanti senza Dzeko.