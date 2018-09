Roma, Karsdorp ancora in tribuna: confronto con Di Francesco

23/09/2018

Tribuna contro il Real Madrid, tribuna contro il Bologna: solo qualche giorno fa Rick Karsdorp, parlando ai media olandesi, aveva chiesto fiducia alla Roma ma è arrivata solo parzialmente. Eusebio Di Francesco non lo ha convocato per scelta tecnica, si era sparsa addirittura la voce di una furiosa lite tra i due ma la realtà è che il confronto, acceso ma non violento, riguardava il modo di lavorare in allenamento.