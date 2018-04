Roma, il tifoso che ha preso il pallone di Totti: "Lo metto in banca"

29 maggio 2017

Si chiama Thomas Lintozzi , ha 26 anni e a Roma (sponda giallorossa) è l'uomo più invidiato del momento. E' lui infatti il tifoso che è riuscito a mettere le mani sul pallone calciato da Francesco Totti in Curva all'Olimpico nel girono del suo addio alla maglia della Roma. Un cimelio senza prezzo, da cui Thomas non ha intenzione di separarsi per nessuna cifra. " Per me è sacro, non lo venderò mai , per nessuna cifra. Lo metterò in banca ", ha raccontato.

"E' stata un'emozione unica, quando l'ho visto arrivare verso di me ero incredulo", ha continuato Thomas. "Questo pallone è un simbolo per me e per tutta Roma, lo tramanderò di generazione in generazione", ha assicurato Thomas. "Totti l'ho amato da quando andavo all'asilo, per me il calcio è stato lui, lo ringrazierò tutta la vita per quello che ha dato alla gente e, soprattutto, in questo caso a me", ha proseguito il fortunato supporter giallorosso. "Sono un tifoso da sempre, abbonato ogni anno in curva, la Roma è parte fondamentale della mia vita", ha aggiunto Lintozzi per spiegare quanto è stato importante Totti per lui. "Lo metto in banca", ha concluso.