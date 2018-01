Roma, Di Francesco: "Peccato il calo nel finale"

21 gennaio 2018

La Roma si è fatta raggiungere a quattro minuti dalla fine sull'1-1 dall'Inter, ma il pareggio è buono in chiave Champions: "Abbiamo fatto molto bene per settanta minuti, poi siamo calati nel finale e ci siamo schiacciati. Avremmo dovuto capitalizzare meglio il predominio del primo tempo" ha commentato Di Francesco . Niente mercato però: "Dzeko è importante ed è nostro, ce l'ho e lo schiero. Nainggolan non andrà via di sicuro".

"Abbiamo fatto un'ottima gara per settanta minuti, poi siamo calati e ci siamo schiacciati. Peccato perché potevamo sfruttare meglio il predominio di gioco del primo tempo. L'errore più grande è stato quello di non accorciare in avanti - ha commentato Di Francesco dopo l'1-1 contro l'Inter a Premium Sport -. Rifarei gli stessi cambi, basta guardare i giocatori che avevo in panchina".



Con le voci di mercato che impazzano, sono arrivate risposte contrastanti dai vari nomi caldi: "Dzeko è un giocatore importante, ma se volete parlare di mercato contattate la società. Edin è un giocatore della Roma e i giocatori che ho a disposizione li schiero. Nainggolan non andrà all'estero, rimarrà con noi. Tatticamente mi ha soddisfatto, è un ottimo giocatore. Infine Strootman ha giocato molto bene palla al piede e mi è piaciuto come ha interpretato il ruolo davanti alla difesa".