Roma: Bruno Peres salta l'Inter

21 agosto 2017

Brutte notizie per la Roma , che perde Bruno Peres per 15 giorni. I controlli strumentali cui è stato sottoposto il terzino brasiliano, costretto ad abbandonare la sfida contro l'Atalanta all'81' dopo un contrasto con Gomez, hanno evidenziato la presenza di una lesione muscolo/fasciale di primo grado del pettineo di sinistra. Salterà dunque la sfida di sabato sera all'Olimpico contro l'Inter dell'ex Spalletti e tornerà dopo la sosta.

Per Di Francesco un grosso problema la perdita di Bruno Peres, dopo l'indisponibilità dell'altro terzino destro Karsdorp, reduce dall'intervento al ginocchio. Il tecnico giallorosso in questa settimana dovrà studiare le soluzioni per ricostruire la difesa anti-Inter: c'è il 20enne Nura, ma potrebbe spostare Manolas sulla destra e schierare Fazio-Moreno come coppia centrale.