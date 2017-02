Edin Dzeko nono Re di Roma . Dopo i sette che hanno fatto la storia e Totti , il bosniaco ha conquistato la città a suon di gol. Ecco la sua dimensione, il percorso è stato lungo e tortuoso, ma ora l'ex Manchester City si sta godendo i frutti del tanto lavoro. Mollo a chi? Dopo il rigore spedito alle stelle contro l'Udinese e le critiche di Spalletti, il numero 9 giallorosso non si è più fermato: cinque partite e sei gol, un bottino da capocannoniere del campionato. Con la doppietta contro la Fiorentina, infatti, è balzato davanti a tutti a quota 17 gol ed è in piena lotta per la Scarpa d'Oro. "È ancora lunga", ma Aubameyang, Suarez e Cavani dovranno vedersela anche lui. I gol in stagione sono 24 in 32 presenze, media di 0,75 gol a partita. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato a inizio campionato, neanche i dirigenti giallorossi che in estate lo avevano messo sul mercato senza trovare degni acquirenti. Poi merito di Spalletti che ha costruito il gioco intorno a lui e gli ha dato fiducia. 3-4-2-1 a sfruttare a pieno tutte le caratteristiche di Edin, bravo negli inserimenti, a ricevere i cross degli esterni e pure a giocare di sponda con i compagni. I numeri sono dalla sua e anche contro la Fiorentina è stato prezioso con 43 palloni toccati. Campione in campo e anche a parole. A caldo dopo la doppietta ha messo i compagni davanti a tutto: "Non c'è Edin senza squadra". Un bel messaggio per il gruppo che è più che mai unito alla rincorsa di un sogno chiamato scudetto. Dzeko sa come si fa visto che ha portato il Wolfsburg e il Manchester City alla vittoria con i suoi gol.

ROMA-FIORENTINA 4-0, LE STATISTICHE

• La Roma ha stabilito il proprio record storico di vittorie casalinghe consecutive in Serie A (14).

• Per De Rossi è la prima gara di A con più di un assist nella stessa partita dal 2005/06 (da quando Opta raccoglie questo tipo di dato).

• 4 assist in questa Serie A per De Rossi: non ne faceva così tanti dal campionato 2009/10.

• Edin Dzeko ha segnato 17 gol in questa Serie A, mai così tanti in un singolo campionato tra i top-5 europei dal 2009/10 (22).

• Dzeko è andato a segno in 5 partite consecutive (tutte le competizioni).

• Dzeko ha segnato in 5 gare consecutive (tutte le competizioni) per la prima volta nella stessa stagione da maggio 2009.

• Per Dzeko 17 gol in campionato, 12 nelle 11 gare casalinghe di questa Serie A.

• Dzeko ha segnato 17 gol in questa Serie A in 23 presenze, più del doppio degli 8 in 31 dello scorso campionato.

• Federico Fazio ha segnato il suo primo gol in A, il secondo con la maglia della Roma dopo quello in Europa League.

• L'esordio in Serie A di Radja Nainggolan era arrivato proprio in un 7 febbraio: nel 2010, in una sfida persa dal suo Cagliari al Meazza contro l’Inter per 3-0.

• Ottavo gol stagionale di Nainggolan, non ne aveva mai fatti più di 6.